Мальчишник в Новом Орлеане
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Мальчишник в Новом Орлеане

Мальчишник в Новом Орлеане (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Mardi Gras: Spring Break
Комедия84 мин18+

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О фильме

Марди Гра — международный аналог Масленицы. Празднования проходят во всем мире, но самые пышные, массовые и знаменитые по праву принадлежат Новому Орлеану. Именно туда и отправляется группа приятелей из колледжа.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчишник в Новом Орлеане»