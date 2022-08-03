Мальчики и девочки
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Мальчики и девочки

Мальчики и девочки (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.02000, Boys and Girls
Драма, Комедия90 мин18+

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О фильме

Райан и Дженнифер возненавидели друг друга с первой встречи в детстве. Когда они вновь встретились в юности, это чувство окрепло. Но позже, в колледже, отношение Райана к девчонкам естественным образом изменилось.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчики и девочки»