Мальчик в девочке (фильм, 2006) смотреть онлайн

Фэнтези, Комедия90 мин16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Очень часто соседи не уживаются друг с другом. Так и вышло у Вуди и Нелл. Они совсем разные. Он был последним двоечником в школе, а она –послушная девочка, которая поступила в один из лучших университетов. Кроме того, они являются заклятыми врагами. Однако все меняется, когда однажды утром Вуди и Нелл обмениваются телами...

Страна
США, Великобритания, Канада
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик в девочке»