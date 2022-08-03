Мальчик в девочке (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.12006, Мальчик в девочке
Фэнтези, Комедия90 мин16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Очень часто соседи не уживаются друг с другом. Так и вышло у Вуди и Нелл. Они совсем разные. Он был последним двоечником в школе, а она –послушная девочка, которая поступила в один из лучших университетов. Кроме того, они являются заклятыми врагами. Однако все меняется, когда однажды утром Вуди и Нелл обмениваются телами...
СтранаСША, Великобритания, Канада
ЖанрКомедия, Фэнтези
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Ник
Харран
- СААктриса
Самира
Армстронг
- КЗАктёр
Кевин
Зегерс
- ШМАктриса
Шерри
Миллер
- РДАктёр
Роберт
Джой
- ШОАктриса
Шэрон
Осборн
- Актёр
Мори
Чайкин
- МКАктёр
Мфо
Коахо
- ДУАктёр
Дэн
Уарри-Смит
- БКАктёр
Балаж
Коош
- Актриса
Эмили
Хэмпшир
- ДДСценарист
Джофф
Дин
- СХСценарист
Стив
Хэмилтон Шоу
- ДФПродюсер
Дэвид
Ферниш
- МКПродюсер
Мартин
Кац
- СХПродюсер
Стив
Хэмилтон Шоу
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- КСХудожник
Криспиан
Саллис
- ДРМонтажёр
Джон
Ричардс
- КХКомпозитор
Кристиан
Хенсон