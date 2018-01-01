Мальчик русский
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Мальчик русский

Мальчик русский (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.32018, Мальчик русский
Драмы, Военные70 мин12+

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Сюжет

История о простом русском мальчике, который идет на фронт Первой мировой войны с наивной юношеской мечтой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение. Его оставляют служить слухачом: через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Военные, Исторические, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик русский»