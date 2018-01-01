Мальчик русский (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.32018, Мальчик русский
Драмы, Военные70 мин12+
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Сюжет
История о простом русском мальчике, который идет на фронт Первой мировой войны с наивной юношеской мечтой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение. Его оставляют служить слухачом: через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать т�ревогу.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АЗРежиссёр
Александр
Золотухин
- ВКАктёр
Владимир
Королёв
- МБАктёр
Михаил
Бутурлов
- АЛАктёр
Артем
Лещик
- ДТАктёр
Данил
Тябин
- Актёр
Филипп
Дьячков
- СГАктёр
Сергей
Гончаренко
- ЕСАктёр
Евгений
Сиротин
- АСАктёр
Антон
Самусик
- ЕЧАктёр
Евгений
Чумак
- ДБАктёр
Дмитрий
Белов
- АЗСценарист
Александр
Золотухин
- ЭППродюсер
Эдуард
Пичугин
- АСПродюсер
Александр
Сокуров
- АЛПродюсер
Андрей
Лебедев
- ТКМонтажёр
Татьяна
Кузьмичева
- СРКомпозитор
Сергей
Рахманинов