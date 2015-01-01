Макс (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

История о собаке, которая помогала солдатам в Афганистане. После трагического происшествия собаку забирает к себе домой семья ответственного за нее солдата.





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