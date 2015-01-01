Макс (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.12015, Max
Драмы106 мин12+
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Сюжет
История о собаке, которая помогала солдатам в Афганистане. После трагического происшествия собаку забирает к себе домой семья ответственного за нее солдата.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- БЯРежиссёр
Боаз
Якин
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- ДУАктёр
Джош
Уиггинс
- ЛКАктёр
Люк
Клайнтенк
- ЛГАктриса
Лорен
Грэм
- Актёр
Робби
Амелл
- Актёр
Джей
Эрнандес
- ДДАктёр
Джозеф
Джулиан Сория
- БЯСценарист
Боаз
Якин
- ШЛСценарист
Шелдон
Леттич
- БОПродюсер
Бен
Орманд
- БЯПродюсер
Боаз
Якин
- ШДХудожница
Шэрон
Дэвис
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- БПМонтажёр
Билл
Панкоу
- СЧОператор
Стефан
Чапски
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин