Макс
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Макс

Макс (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Max
Драмы106 мин12+

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Сюжет

История о собаке, которая помогала солдатам в Афганистане. После трагического происшествия собаку забирает к себе домой семья ответственного за нее солдата.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb