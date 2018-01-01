Wink
Детям
Махнем на Луну!
Актёры и съёмочная группа фильма «Махнем на Луну!»

Актёры

Омар Чапарро

Omar Chaparro
АктёрCondorito
Джессика Седиел

Jessica Cediel
АктрисаYayita
Кристиан де ла Фуэнте

Cristián de la Fuente
АктёрPepe Cortisona
Джей Маммон

Jey Mammon
АктёрMolosco
Коко Легран

Coco Legrand
АктёрTremebunda / Cuasimodo
Матиас Бривио

Mathías Brivio
АктёрFonola
Франсиско Кольменеро

Francisco Colmenero
АктёрNarrador
Игнасио Очоа

Ignacio Ochoa
АктёрNarrador
Том Чарльз

Tom Fahn
АктёрCondorito

Сценаристы

Родриго Мораес

Rodrigo Moraes
Сценарист
Мартин Пироянски

Martín Piroyansky
Сценарист

Продюсеры

Хавьер Эрнаэз

Javier Hernáez
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Колесников

Актёр дубляжа
Алия Насырова

Актриса дубляжа
Павел Кипнис

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Александр Белый

Актёр дубляжа

Монтажёры

Пабло Реверт

Pablo García Revert
Монтажёр