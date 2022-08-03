Махнем на Луну! (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Condorito: La Película
Мультфильм, Семейный84 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Натворив дел, добродушный весельчак Орлуша должен отправиться в космическое путешествие, чтобы спасти Землю от злобных инопланетян и вернуть любовь своей девушки Лолиты.
СтранаПеру
ЖанрСемейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ОЧАктёр
Омар
Чапарро
- ДСАктриса
Джессика
Седиел
- КдАктёр
Кристиан
де ла Фуэнте
- ДМАктёр
Джей
Маммон
- КЛАктёр
Коко
Легран
- МБАктёр
Матиас
Бривио
- ФКАктёр
Франсиско
Кольменеро
- ИОАктёр
Игнасио
Очоа
- ТЧАктёр
Том
Чарльз
- РМСценарист
Родриго
Мораес
- МПСценарист
Мартин
Пироянски
- ХЭПродюсер
Хавьер
Эрнаэз
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Белый
- ПРМонтажёр
Пабло
Реверт