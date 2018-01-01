Wink
Магия
Актёры и съёмочная группа фильма «Магия»

Режиссёры

Клер Пиплоу

Clare Peploe
Режиссёр

Актёры

Кеннет Марс

Kenneth Mars
АктёрMagician
Д.У. Моффетт

D.W. Moffett
АктёрCliff Wyatt
Пол Родригес

Paul Rodriguez
АктёрDiego
Джим Бродбент

Jim Broadbent
АктёрDoc Ansell
Ричард Шифф

Richard Schiff
АктёрMarvin Wiggins

Сценаристы

Уильям Брукфилд

William Brookfield
Сценарист
Джеймс Хэдли Чейз

James Hadley Chase
Сценарист
Роберт Мунди

Robert Mundi
Сценарист
Клер Пиплоу

Clare Peploe
Сценарист

Продюсеры

Ив Аттал

Yves Attal
Продюсер
Деклан Болдуин

Declan Baldwin
Продюсер
Мишель Е. Карнес

Michele E. Carnes
Продюсер

Художники

Бэрри Кингстон

Barry Kingston
Художник
Флоренс Фелмэн

Florence Fellman
Художница
Ричард Хорнунг

Richard Hornung
Художник
Бригитта Брох

Brigitte Broch
Художница
Вальдемар Калиновски

Waldemar Kalinowski
Художник

Монтажёры

Сюзанн Фенн

Suzanne Fenn
Монтажёр

Композиторы

Ричард Хартли

Richard Hartley
Композитор