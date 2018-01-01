Магия (фильм, 1995) смотреть онлайн

Красавица Майра, работающая ассистенткой мага-иллюзиониста, собирается выйти замуж за сказочно богатого кандидата в президенты. Но перед самой свадьбой сбегает в Мексику. Незадачливый жених нанимает для ее поисков частного детектива Алека, который, найдя Майру, неожиданно для себя влюбляется в нее.



А к Майре тем временем «подкатывает» жуликоватый доктор Док. Обнаружив у нее некоторые магические способности, он уговаривает Майру принять участие в поисках древнего зелья индейцев-майя, которое принесет им сказочное богатство. Отправившись втроем в джунгли южной Мексики, Майра, Алекс и Док стараются перехитрить и друг друга, и многочисленных местных жуликов и колдунов…



