Магия (фильм, 1995) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Красавица Майра, работающая ассистенткой мага-иллюзиониста, собирается выйти замуж за сказочно богатого кандидата в президенты. Но перед самой свадьбой сбегает в Мексику. Незадачливый жених нанимает для ее поисков частного детектива Алека, который, найдя Майру, неожиданно для себя влюбляется в нее.
А к Майре тем временем «подкатывает» жуликоватый доктор Док. Обнаружив у нее некоторые магические способности, он уговаривает Майру принять участие в поисках древнего зелья индейцев-майя, которое принесет им сказочное богатство. Отправившись втроем в джунгли южной Мексики, Майра, Алекс и Док стараются перехитрить и друг друга, и многочисленных местных жуликов и колдунов…
Магия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- КПРежиссёр
Клер
Пиплоу
- КМАктёр
Кеннет
Марс
- ДМАктёр
Д.У.
Моффетт
- Актёр
Пол
Родригес
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актёр
Ричард
Шифф
- УБСценарист
Уильям
Брукфилд
- ДХСценарист
Джеймс
Хэдли Чейз
- РМСценарист
Роберт
Мунди
- КПСценарист
Клер
Пиплоу
- ИАПродюсер
Ив
Аттал
- ДБПродюсер
Деклан
Болдуин
- МЕПродюсер
Мишель
Е. Карнес
- БКХудожник
Бэрри
Кингстон
- ФФХудожница
Флоренс
Фелмэн
- РХХудожник
Ричард
Хорнунг
- ББХудожница
Бригитта
Брох
- ВКХудожник
Вальдемар
Калиновски
- СФМонтажёр
Сюзанн
Фенн
- РХКомпозитор
Ричард
Хартли