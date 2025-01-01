М3ГАН 2.0 (фильм, 2025) смотреть онлайн

Фантастический фильм «М3ГАН 2.0» 2025 года — продолжение хита 2023 года о кукле-андроиде, созданной для защиты, но ставшей угрозой.



После трагических событий первой части Джемма — создательница М3ГАН — выступает за регулирование искусственного интеллекта. Она по-прежнему воспитывает племянницу Кейди, которая и сама теперь учится программированию. Тем временем становится известно, что военные похитили технологию М3ГАН и на ее основе создали андроида-убийцу по имени АМЕЛИЯ. Та обретает самосознание и становится неконтролируемой угрозой для человечества. Остановить АМЕЛИЮ можно только одним способом — восстановить и усовершенствовать оригинальную М3ГАН.



Авторы картины показывают, что может случиться, когда мы становимся слишком зависимы от технологий. И пусть тема не нова, но «М3ГАН 2.0» — фильм, который цепляет благодаря умелому сочетанию элементов остросюжетного триллера и социальной драмы.



М3ГАН 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.