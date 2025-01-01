М3ГАН 2.0 (фильм, 2025) смотреть онлайн
Фантастический фильм «М3ГАН 2.0» 2025 года — продолжение хита 2023 года о кукле-андроиде, созданной для защиты, но ставшей угрозой.
После трагических событий первой части Джемма — создательница М3ГАН — выступает за регулирование искусственного интеллекта. Она по-прежнему воспитывает племянницу Кейди, которая и сама теперь учится программированию. Тем временем становится известно, что военные похитили технологию М3ГАН и на ее основе создали андроида-убийцу по имени АМЕЛИЯ. Та обретает самосознание и становится неконтролируемой угрозой для человечества. Остановить АМЕЛИЮ можно только одним способом — восстановить и усовершенствовать оригинальную М3ГАН.
Авторы картины показывают, что может случиться, когда мы становимся слишком зависимы от технологий. И пусть тема не нова, но «М3ГАН 2.0» — фильм, который цепляет благодаря умелому сочетанию элементов остросюжетного триллера и социальной драмы.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джерард
Джонстоун
- Актриса
Эллисон
Уильямс
- Актёр
Джемейн
Клемент
- БДАктёр
Брайан
Джордан Альварез
- ТШАктёр
Тимм
Шарп
- ДБАктриса
Джен
Браун
- ЭДАктриса
Эми
Дональд
- ДДАктриса
Дженна
Дэвис
- ВМАктриса
Вайолет
Макгроу
- АКСценарист
Акела
Купер
- Сценарист
Джеймс
Ван
- Продюсер
Эллисон
Уильямс
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Джеймс
Ван
- ТКХудожница
Трэйси
Коллинз
- КПКомпозитор
Крис
П. Бэйкон