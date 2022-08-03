Любовная история 2050 (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Love Story 2050
Мюзикл, Приключения172 мин18+
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О фильме
Это история о Каране — молодом, энергичном, спортивном парне, который живет жизнью без правил, и Сане — молодой, миниатюрной, застенчивой девушке, которая живет по правилам. Между ними вспыхивает любовь. Дядя Карана создает машину времени. Сана хочет переместиться в Мумбай в 2050 год…
СтранаИндия, Австралия
ЖанрМюзикл, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время172 мин / 02:52
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
2.7 IMDb
- ХБАктёр
Харман
Баведжа
- Актриса
Приянка
Чопра Джонас
- БИАктёр
Боман
Ирани
- АПАктриса
Арчана
Пуран Сингх
- АБАктёр
Амман
Батала
- МКАктёр
Мэтт
Коннелли
- КДАктёр
Куруш
Дебу
- КФАктриса
Кандида
Фернадис
- МПСценарист
Майур
Пури
- КРСценарист
Каран
Раздан
- ПШПродюсер
Прашант
Шах
- ООХудожник
Оби
О’Брайэн
- ШХудожник
Шаял
- АМКомпозитор
Ану
Малик
- МШКомпозитор
Монти
Шарма