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Любовная история 2050

Любовная история 2050 (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Love Story 2050
Мюзикл, Приключения172 мин18+

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О фильме

Это история о Каране — молодом, энергичном, спортивном парне, который живет жизнью без правил, и Сане — молодой, миниатюрной, застенчивой девушке, которая живет по правилам. Между ними вспыхивает любовь. Дядя Карана создает машину времени. Сана хочет переместиться в Мумбай в 2050 год…

Страна
Индия, Австралия
Жанр
Мюзикл, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
172 мин / 02:52

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
2.7 IMDb