Любовь живет три года
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Любовь живет три года

Любовь живет три года (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, L'amour dure trois ans
Мелодрамы93 мин18+

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Сюжет

Главный герой — журналист Марк Марронье, пишущий светскую хронику. Он уверен, что любовь живeт три года: сначала люди страстно любят друг друга, потом нежно и по-дружески, а потом им становится скучно. Причины таких взглядов кроются в том, что сам Марк никогда не любил больше трeх лет…

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Информация

Страна
Франция, Бельгия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь живет три года»

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