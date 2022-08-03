Любовь живет три года (фильм, 2012) смотреть онлайн

Главный герой — журналист Марк Марронье, пишущий светскую хронику. Он уверен, что любовь живeт три года: сначала люди страстно любят друг друга, потом нежно и по-дружески, а потом им становится скучно. Причины таких взглядов кроются в том, что сам Марк никогда не любил больше трeх лет...

