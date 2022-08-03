Любовь
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Любовь (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Amour
Драма121 мин18+

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О фильме

Драма «Любовь» — фильм режиссера Михаэля Ханеке, который заставит ваше сердце содрогнуться от боли.

Пожилые супруги Анна и Жорж живут тихой, размеренной жизнью в своей парижской квартире. Все рушится в одно утро, когда у Анны случается инсульт. После операции женщина частично теряет подвижность, а затем болезнь начинает прогрессировать. Жорж решает ухаживать за женой сам: без больниц, сиделок и другой посторонней помощи — только они двое и медленно сжимающееся пространство некогда просторной квартиры,

Ханеке показывает старость без прикрас — с ее телесной хрупкостью, беспомощностью и нарастающим чувством страха. Картина не давит на чувства, но если вы начнете смотреть фильм «Любовь», то поймете, почему от происходящего на экране невозможно отвести взгляд.

Страна
Германия, Франция, Австрия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь»