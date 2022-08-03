Любовь (фильм, 2012) смотреть онлайн
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О фильме
Драма «Любовь» — фильм режиссера Михаэля Ханеке, который заставит ваше сердце содрогнуться от боли.
Пожилые супруги Анна и Жорж живут тихой, размеренной жизнью в своей парижской квартире. Все рушится в одно утро, когда у Анны случается инсульт. После операции женщина частично теряет подвижность, а затем болезнь начинает прогрессировать. Жорж решает ухаживать за женой сам: без больниц, сиделок и другой посторонней помощи — только они двое и медленно сжимающееся пространство некогда просторной квартиры,
Ханеке показывает старость без прикрас — с ее телесной хрупкостью, беспомощностью и нарастающим чувством страха. Картина не давит на чувства, но если вы начнете смотреть фильм «Любовь», то поймете, почему от происходящего на экране невозможно отвести взгляд.
Рейтинг
- МХРежиссёр
Михаэль
Ханеке
- ЖТАктёр
Жан-Луи
Трентиньян
- ЭРАктриса
Эмманюэль
Рива
- Актриса
Изабель
Юппер
- АТАктёр
Александр
Таро
- УШАктёр
Уильям
Шимелл
- РААктёр
Рамон
Агирре
- РБАктриса
Рита
Бланку
- КФАктриса
Кароль
Франк
- Актриса
Динара
Друкарова
- ЛКАктёр
Лоран
Капеллуто
- МХСценарист
Михаэль
Ханеке
- МАПродюсер
Михаэль
Андре
- Продюсер
Штефан
Арндт
- РЭПродюсер
Робин
Элпер Бинголь
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- СРХудожница
Софи
Рейно
- НММонтажёр
Надин
Мьюз
- МВМонтажёр
Моника
Вилли
- ДХОператор
Дариус
Хонджи