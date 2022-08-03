Любовь (фильм, 2012) смотреть онлайн

Драма «Любовь» — фильм режиссера Михаэля Ханеке, который заставит ваше сердце содрогнуться от боли.



Пожилые супруги Анна и Жорж живут тихой, размеренной жизнью в своей парижской квартире. Все рушится в одно утро, когда у Анны случается инсульт. После операции женщина частично теряет подвижность, а затем болезнь начинает прогрессировать. Жорж решает ухаживать за женой сам: без больниц, сиделок и другой посторонней помощи — только они двое и медленно сжимающееся пространство некогда просторной квартиры,



Ханеке показывает старость без прикрас — с ее телесной хрупкостью, беспомощностью и нарастающим чувством страха. Картина не давит на чувства, но если вы начнете смотреть фильм «Любовь», то поймете, почему от происходящего на экране невозможно отвести взгляд.

