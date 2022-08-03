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Любовь в словах и картинах

Любовь в словах и картинах (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Words and Pictures
Драма, Комедия111 мин18+

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О фильме

Учитель английского языка и преподаватель искусства встречаются в престижной подготовительной школе. Между ними складываются непростые взаимоотношения. Более того они положили начало войне — студенты теперь пытаются доказать, что сильнее — слово или изображение.

Страна
США, Канада, Австралия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь в словах и картинах»