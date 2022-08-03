Любовь в словах и картинах (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Words and Pictures
Драма, Мелодрама110 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Учитель английского языка и преподаватель искусства встречаются в престижной подготовительной школе. Между ними складываются непростые взаимоотношения. Более того они положили начало войне — студенты теперь пытаются доказать, что сильнее — слово или изображение. Но настоящая война идет против внутренних демонов преподавателей, пока их души борются за воссоединение…
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ФСРежиссёр
Фред
Скеписи
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актриса
Жюльет
Бинош
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- ННАктёр
Навид
Негабан
- ЭБАктриса
Эми
Бреннеман
- ВТАктриса
Валери
Тянь
- АДАктёр
Адам
ДиМарко
- ДСАктёр
Джош
Ссеттуба
- ДКАктриса
Джанет
Киддер
- КШАктёр
Кристиан
Шайдер
- ДДСценарист
Джералд
Ди Пего
- ФСПродюсер
Фред
Скеписи
- ГКПродюсер
Гари
Когилл
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ТМХудожница
Тиш
Монахэн
- ХПХудожник
Хамиш
Парди
- ПХМонтажёр
Питер
Хонесс
- ИБОператор
Иэн
Бейкер
- ПГКомпозитор
Пол
Грабовски