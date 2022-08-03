Любовь в словах и картинах (фильм, 2013) смотреть онлайн

Учитель английского языка и преподаватель искусства встречаются в престижной подготовительной школе. Между ними складываются непростые взаимоотношения. Более того они положили начало войне — студенты теперь пытаются доказать, что сильнее — слово или изображение. Но настоящая война идет против внутренних демонов преподавателей, пока их души борются за воссоединение…

