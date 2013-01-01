Любовь в квадрате
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Любовь в квадрате

Любовь в квадрате (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.22013, Des gens qui s'embrassent
Драмы, Комедии96 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Братья Зеф и Рони всю жизнь недолюбливают друг друга и стараются не общаться, но судьба решает испытать их терпение. Свадьба дочери Рона приходится на тот же день, что похороны жены Зефа. Странное совпадение запускает череду недоразумений, в результате которых братья наконец сблизятся.

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Информация

Страна
Бельгия, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь в квадрате»

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