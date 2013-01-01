Любовь в квадрате (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.22013, Des gens qui s'embrassent
Драмы, Комедии96 мин18+
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Сюжет
Братья Зеф и Рони всю жизнь недолюбливают друг друга и стараются не общаться, но судьба решает испытать их терпение. Свадьба дочери Рона приходится на тот же день, что похороны жены Зефа. Странное совпадение запускает череду недоразумений, в результате которых братья наконец сблизятся.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДТРежиссёр
Даниель
Томпсон
- ЭЭАктёр
Эрик
Элмоснино
- ЛдАктриса
Лу
де Лааж
- Актёр
Кад
Мерад
- Актриса
Клара
Понсо
- МБАктёр
Макс
Бублиль
- Актриса
Моника
Беллуччи
- ИГАктёр
Иври
Гитлис
- Актриса
Валери
Боннетон
- АМАктёр
Алексис
Михалик
- КЭАктёр
Кристиан
Эк
- ДТСценарист
Даниель
Томпсон
- КТСценарист
Кристофер
Томпсон
- РЛПродюсер
Ромен
Ле Гран
- КГПродюсер
Кристофер
Гранье-Деферр
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- СЛМонтажёр
Сильви
Ландра
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек