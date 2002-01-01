Любовь с уведомлением
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Любовь с уведомлением

Любовь с уведомлением (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.42002, Two Weeks Notice
Мелодрамы, Комедии97 мин18+

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Сюжет

Джордж Уэйд и шага не может сделать без Люси Келсон, работающей главным консультантом в его корпорации. Однако обращается он с ней скорее как с няней, а не как с блестящим юристом, окончившим Гарвард. По прошествии года все это надоедает Люси, и она решает уволиться. Джордж соглашается ее отпустить, но с одним условием — она должна найти себе достойную замену…

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Информация

Страна
США, Австралия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь с уведомлением»

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