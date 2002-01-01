Любовь с уведомлением (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.42002, Two Weeks Notice
Мелодрамы, Комедии97 мин18+
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Сюжет
Джордж Уэйд и шага не может сделать без Люси Келсон, работающей главным консультантом в его корпорации. Однако обращается он с ней скорее как с няней, а не как с блестящим юристом, окончившим Гарвард. По прошествии года все это надоедает Люси, и она решает уволиться. Джордж соглашается ее отпус�тить, но с одним условием — она должна найти себе достойную замену…
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Марк
Лоуренс
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актёр
Хью
Грант
- Актриса
Алисия
Уитт
- ДААктриса
Дэна
Айви
- РКАктёр
Роберт
Клейн
- ХБАктриса
Хезер
Бёрнс
- ДХАктёр
Дэвид
Хэйг
- Актёр
Дориан
Миссик
- ДБАктёр
Джозеф
Бадалукко мл.
- ДДАктёр
Джонатан
Докучиц
- Сценарист
Марк
Лоуренс
- Продюсер
Сандра
Буллок
- Продюсер
Брюс
Берман
- СЕПродюсер
Скотт
Елиас
- ММПродюсер
Мэри
МакЛаглен
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ГДХудожник
Гари
Джонс
- ЛКОператор
Ласло
Ковач
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл