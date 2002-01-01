Любовь с уведомлением (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Джордж Уэйд и шага не может сделать без Люси Келсон, работающей главным консультантом в его корпорации. Однако обращается он с ней скорее как с няней, а не как с блестящим юристом, окончившим Гарвард. По прошествии года все это надоедает Люси, и она решает уволиться. Джордж соглашается ее отпус�тить, но с одним условием — она должна найти себе достойную замену…



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