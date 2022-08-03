Любовь по расчету (фильм, 2019) смотреть онлайн

Владелец небольшой компании Марк встречает на похоронах одноклассника свою первую любовь Конни. Он пытается пробудить в ней ответные чувства, а Конни, узнав о сделке, которая может принести Марку миллионы, решает его обнадежить и женить на себе. Распознает ли герой коварство возлюбленной?

