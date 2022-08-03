Любовь по расчету (фильм, 2019) смотреть онлайн

Любовь по расчету
Любовь по расчету

Любовь по расчету (фильм, 2019)

7.92019, For Love or Money
Мелодрама, Комедия91 мин16+

О фильме

Владелец небольшой компании Марк встречает на похоронах одноклассника свою первую любовь Конни. Он пытается пробудить в ней ответные чувства, а Конни, узнав о сделке, которая может принести Марку миллионы, решает его обнадежить и женить на себе. Распознает ли герой коварство возлюбленной?

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь по расчету»