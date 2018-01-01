Wink
Фильмы
Любовь между строк
Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь между строк»

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь между строк»

Актёры

Нора Чирнер

Нора Чирнер

Nora Tschirner
АктрисаEmma Rothner
Александр Фелинг

Александр Фелинг

Alexander Fehling
АктёрLeo Leike
Ульрих Томсен

Ульрих Томсен

Ulrich Thomsen
АктёрBernhard
Элла Румпф

Элла Румпф

Ella Rumpf
АктрисаAdrienne
Клаудия Айзингер

Клаудия Айзингер

Claudia Eisinger
АктрисаMarlene
Лиза Томашевски

Лиза Томашевски

Lisa Tomaschewsky
АктрисаClara
Элеонора Вайсгербер

Элеонора Вайсгербер

Eleonore Weisgerber
АктрисаVera
Джина Хенкель

Джина Хенкель

Gina Henkel
АктрисаSimone
Пит Фюхс

Пит Фюхс

Piet Fuchs
АктёрArzt
Мориц Фюрманн

Мориц Фюрманн

Moritz Führmann
АктёрPaul

Сценаристы

Даниэль Глаттауэр

Даниэль Глаттауэр

Daniel Glattauer
Сценарист

Продюсеры

Йонас Дорнбах

Йонас Дорнбах

Jonas Dornbach
Продюсер
Янина Яковски

Янина Яковски

Janine Jackowski
Продюсер

Актёры дубляжа

Екатерина Кабашова

Екатерина Кабашова

Актриса дубляжа
Александр Носков

Александр Носков

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Варвара Чабан

Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Татьяна Шарко

Татьяна Шарко

Актриса дубляжа

Монтажёры

Эндрю Бёрд

Эндрю Бёрд

Andrew Bird
Монтажёр

Операторы

Стен Менде

Стен Менде

Sten Mende
Оператор

Композиторы

Фолькер Бертельман

Фолькер Бертельман

Volker Bertelmann
Композитор