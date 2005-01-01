Любить и не сдаваться (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Deewane Huye Paagal
Боевики, Мелодрамы147 мин18+
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Сюжет
На первый взгляд обычная история любви Карана и Тани, но последняя испытывает чувства к некому Санджу. Неожиданно Таня уезжает в Дубаи. Пытаясь разыскать девушку, Каран нанимает Роки. Но горе-шпион безнадежно влюбляется в красавицу.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ВБРежиссёр
Викрам
Бхатт
- Актёр
Акшай
Кумар
- СШАктёр
Сунил
Шетти
- АШАктёр
Афтаб
Шивдасани
- ПРАктёр
Пареш
Раваль
- ПДАктриса
Прити
Джангиани
- АААктриса
Амрита
Арора
- СПАктриса
Суприя
Пилгаонкар
- АЧАктриса
Арти
Чабрия
- ДЛАктёр
Джонни
Левер
- РДАктёр
Рахул
Дев
- НВСценарист
Нирадж
Вора
- АСХудожница
Анна
Сингх
- АСМонтажёр
Амит
Сахена
- АМКомпозитор
Ану
Малик
- ФВКомпозитор
Франко
Ваз
- ХРКомпозитор
Химеш
Решаммия