Любить и не сдаваться (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

На первый взгляд обычная история любви Карана и Тани, но последняя испытывает чувства к некому Санджу. Неожиданно Таня уезжает в Дубаи. Пытаясь разыскать девушку, Каран нанимает Роки. Но горе-шпион безнадежно влюбляется в красавицу.



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