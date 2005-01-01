Любить и не сдаваться
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Любить и не сдаваться

Любить и не сдаваться (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Deewane Huye Paagal
Боевики, Мелодрамы147 мин18+

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Сюжет

На первый взгляд обычная история любви Карана и Тани, но последняя испытывает чувства к некому Санджу. Неожиданно Таня уезжает в Дубаи. Пытаясь разыскать девушку, Каран нанимает Роки. Но горе-шпион безнадежно влюбляется в красавицу.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb