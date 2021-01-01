Лунные приключения (фильм, 2021) смотреть онлайн
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О фильме
Анимационная фантастика о мальчике, отправившемся на Луну, чтобы спасти младшую сестру. Переезжать нелегко. Менять школу нелегко. Взрослеть вообще не слишком просто. А для Питера все еще сложнее, ведь у него есть сестра Энн. Она как раз в том возрасте, когда так хочется говорить обо всем, что придет в голову. А еще она просто обожает выдумывать всякие небылицы, которые до смерти надоели Питеру — иногда он даже желает отправить ее на Луну, чтобы больше их не слышать. И вот однажды Энн похищает коварный Лунный человек, и теперь только Питер может ее спасти. Впереди его ждет головокружительное путешествие, которое вы увидите, когда будете смотреть онлайн мультфильм «Лунные приключения» (2021) в хорошем качестве на Wink.
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СтранаАвстрия, Германия
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
- АСРежиссёр
Али
Самади Ахади
- АЛАктёр
Алекс
Лэ
- ЛГАктриса
Лилиан
Гартнер
- СБАктёр
Стефан
Бенсон
- ГДАктриса
Герти
Драссль
- ЭКАктриса
Элизабет
Канеттис
- АССценарист
Али
Самади Ахади
- АСПродюсер
Али
Самади Ахади
- МФПродюсер
Мохаммад
Фарохманеш
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафин
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- АНКомпозитор
Али
Н. Аскин