Лунные приключения (фильм, 2021) смотреть онлайн

Анимационная фантастика о мальчике, отправившемся на Луну, чтобы спасти младшую сестру. Переезжать нелегко. Менять школу нелегко. Взрослеть вообще не слишком просто. А для Питера все еще сложнее, ведь у него есть сестра Энн. Она как раз в том возрасте, когда так хочется говорить обо всем, что придет в голову. А еще она просто обожает выдумывать всякие небылицы, которые до смерти надоели Питеру — иногда он даже желает отправить ее на Луну, чтобы больше их не слышать. И вот однажды Энн похищает коварный Лунный человек, и теперь только Питер может ее спасти. Впереди его ждет головокружительное путешествие, которое вы увидите, когда будете смотреть онлайн мультфильм «Лунные приключения» (2021) в хорошем качестве на Wink.



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