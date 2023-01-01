Лукавый (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Таппенс Мидлтон и Ральф Айнесон в фолк-хорроре о проповеднице, которая вместе с семьей переезжает в маленький город, населенный язычниками. Священница Ребекка перебирается в небольшой английский городок, чтобы возглавить местный церковный приход, пока ее муж работает над книгой. Однако посетителей у нее не так много: жители готовятся к ежегодному фестивалю урожая, и местные легенды увлекают их куда больше христианских традиций. Грейс, дочь Ребекки, с удовольствием принимает приглашение новых соседей поучаствовать в празднике, но в самый разгар торжества бесследно исчезает. Пытаясь найти ее, Ребекка начинает подозревать, что верования жителей города совсем не безобидны и поклоняются они настоящему злу. Теперь ее жизнь превратится в кошмар, наблюдать за которым позволит «Лукавый» — фильм 2023 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- УБРежиссёр
Уильям
Брент Белл
- ТМАктриса
Таппенс
Мидлтон
- Актёр
Ральф
Айнесон
- МСАктёр
Мэтт
Стокоу
- РДАктриса
Рэйчел
Джоэнн Браун
- СБАктёр
Саймон
Бундок
- ДСАктёр
Джо
Ситроу
- АГАктёр
Алекса
Гудолл
- РГАктёр
Роберт
Гудман
- МХАктёр
Марк
Хокли
- ЛААктёр
Люк
Айнесон
- ТдСценарист
Том
де Вилле
- УБПродюсер
Уильям
Брент Белл
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АГАктриса дубляжа
Анастасия
Горячева
- МПАктёр дубляжа
Михаил
Петрухин
- СРОператор
Саймон
Роулинг
- БДКомпозитор
Бретт
Детар