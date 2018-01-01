Wink
Детям
Луда: Дух леса
Актёры и съёмочная группа фильма «Луда: Дух леса»

Актёры и съёмочная группа фильма «Луда: Дух леса»

Режиссёры

Вик Ван

Вик Ван

Vick Wang
Режиссёр
Патрик Ван

Патрик Ван

Patrick Wang
Режиссёр

Актёры

Чэнь Сюэ-Чэнь

Чэнь Сюэ-Чэнь

Chen Hsueh-Chen
Актёр
Ван Ю-Чиен

Ван Ю-Чиен

Wang Yu-Chien
Актриса
Чиан Чинь-Лун

Чиан Чинь-Лун

Chiang Chin-Lung
Актёр
Цянь Синь-Ю

Цянь Синь-Ю

Cian Sin-Yu
Актёр
Сюй Сяосян

Сюй Сяосян

Hsu Haohsiang
Актёр

Сценаристы

Вик Ван

Вик Ван

Vick Wang
Сценарист
Бен Трандем

Бен Трандем

Ben Trandem
Сценарист
Као И-Фэн

Као И-Фэн

Kao Yi-Feng
Сценарист

Продюсеры

Чунь-Чье Хуан

Чунь-Чье Хуан

Chun-Chieh Huang
Продюсер

Композиторы

Лью Ших-Чи

Лью Ших-Чи

Liu Shih-Chi
Композитор