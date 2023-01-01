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Лучшие из лучших (фильм, 1989) смотреть онлайн

9.21989, Best of the Best
Боевики, Драмы93 мин18+

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Сюжет

Пятеро молодых спортсменов должны забыть о своих разногласиях и личных проблемах для того, чтобы единой командой защищать честь национальной сборной США по таэквондо на международных соревнованиях. Под руководством мудрого тренера им это удается, и они демонстрируют свое мастерство.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лучшие из лучших»

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