Лучшие из лучших (фильм, 1989) смотреть онлайн

Сюжет

Пятеро молодых спортсменов должны забыть о своих разногласиях и личных проблемах для того, чтобы единой командой защищать честь национальной сборной США по таэквондо на международных соревнованиях. Под руководством мудрого тренера им это удается, и они демонстрируют свое мастерство.



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