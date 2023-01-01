Лучшие из лучших (фильм, 1989) смотреть онлайн
9.21989, Best of the Best
Боевики, Драмы93 мин18+
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Сюжет
Пятеро молодых спортсменов должны забыть о своих разногласиях и личных проблемах для того, чтобы единой командой защищать честь национальной сборной США по таэквондо на международных соревнованиях. Под руководством мудрого тренера им это удается, и они демонстрируют свое мастерство.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- РРРежиссёр
Роберт
Рэдлер
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- ФРАктёр
Филлип
Ри
- Актёр
Джеймс
Эрл Джонс
- СКАктриса
Сэлли
Кёркленд
- КПАктёр
Крис
Пенн
- ДДАктёр
Джон
Дай
- ДААктёр
Дэвид
Агреста
- ТЭАктёр
Том
Эверетт
- ЛФАктриса
Луиза
Флетчер
- ДПАктёр
Джон
П. Райан
- ФРСценарист
Филлип
Ри
- ПЛСценарист
Пол
Левайн
- МССценарист
Макс
Стром
- ФГПродюсер
Фрэнк
Гистра
- ФРПродюсер
Филлип
Ри
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- РСАктёр дубляжа
Рогволд
Суховерко
- НДАктриса дубляжа
Нина
Дробышева
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ПГКомпозитор
Пол
Гилман