Ловушка для родителей
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Ловушка для родителей

Ловушка для родителей (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.51998, The Parent Trap
Мелодрама, Кино для детей122 мин12+

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О фильме

Юная Холли Паркер живет в солнечной Калифорнии с самым замечательным отцом на свете, а ее ровесница Энни Джеймс — в туманном Лондоне с прекрасной любящей матерью. Первая мечтает о маме, без которой ей очень тяжело, а второй так хочется, чтобы у нее был папа.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка для родителей»