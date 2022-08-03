Ловушка для родителей (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.51998, The Parent Trap
Мелодрама, Кино для детей122 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Юная Холли Паркер живет в солнечной Калифорнии с самым замечательным отцом на свете, а ее ровесница Энни Джеймс — в туманном Лондоне с прекрасной любящей матерью. Первая мечтает о маме, без которой ей очень тяжело, а второй так хочется, чтобы у нее был папа.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Мелодрама
КачествоFull HD
Время122 мин / 02:02
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Нэнси
Майерс
- Актриса
Линдси
Лохан
- Актёр
Деннис
Куэйд
- Актриса
Наташа
Ричардсон
- Актриса
Элейн
Хендрикс
- Актриса
Лиза
Энн Уолтер
- СКАктёр
Саймон
Кунц
- ПХАктриса
Полли
Холлидей
- Актриса
Мэгги
Уилер
- РСАктёр
Ронни
Стивенс
- ДБАктриса
Джоэнна
Барнс
- ДССценарист
Дэвид
Свифт
- Сценарист
Нэнси
Майерс
- ЧШСценарист
Чарльз
Шайер
- ЭКСценарист
Эрих
Кёстнер
- ЧШПродюсер
Чарльз
Шайер
- БАПродюсер
Брюс
А. Блок
- АТХудожник
Алекс
Тавуларис
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- САМонтажёр
Стивен
А. Роттер
- Оператор
Дин
Канди
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри