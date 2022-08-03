Юная Холли Паркер живет в солнечной Калифорнии с самым замечательным отцом на свете, а ее ровесница Энни Джеймс — в туманном Лондоне с прекрасной любящей матерью. Первая мечтает о маме, без которой ей очень тяжело, а второй так хочется, чтобы у нее был папа.

