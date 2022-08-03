Лошадь мечты (фильм, 2020) смотреть онлайн

Лошадь мечты
Лошадь мечты
8.42020, Dream Horse
Драма, Комедия108 мин6+

О фильме

Маленький шахтерский городок видел лучшие времена. Продавщица местного супермаркета Джен решает оживить ежедневную рутину и покупает лошадь, предложив остальным жителям скинуться на содержание и тренировку будущего жеребенка. Его Джен планирует растить для спортивных скачек. Лошадь, получившую кличку Мечта, а также ее хозяев впереди ждет впечатляющая карьера.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb