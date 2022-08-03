Лошадь мечты (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Маленький шахтерский городок видел лучшие времена. Продавщица местного супермаркета Джен решает оживить ежедневную рутину и покупает лошадь, предложив остальным жителям скинуться на содержание и тренировку будущего жеребенка. Его Джен планирует растить для спортивных скачек. Лошадь, получившую кличку Мечта, а также ее хозяев впереди ждет впечатляющая карьера.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD, SD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эрос
Лин
- Актриса
Тони
Коллетт
- ОТАктёр
Оуэн
Тил
- АДАктёр
Алан
Дэвид
- ЛБАктриса
Линда
Барон
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- КДАктёр
Карл
Джонсон
- СРАктёр
Стеффан
Родри
- РААктёр
Риз
Ап Уилльям
- ШФАктриса
Шан
Филлипс
- НМСценарист
Нил
МакКэй
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- СБПродюсер
Сью
Брюс-Смит
- ДЛХудожник
Джулиан
Люкстон
- ШУХудожница
Шарлотта
Уоттс
- ЭУОператор
Эрик
Уилсон