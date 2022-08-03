Лошадь мечты (фильм, 2020) смотреть онлайн

Маленький шахтерский городок видел лучшие времена. Продавщица местного супермаркета Джен решает оживить ежедневную рутину и покупает лошадь, предложив остальным жителям скинуться на содержание и тренировку будущего жеребенка. Его Джен планирует растить для спортивных скачек. Лошадь, получившую кличку Мечта, а также ее хозяев впереди ждет впечатляющая карьера.

