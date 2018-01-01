Лорик
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Лорик

Лорик (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Lorik
Драмы90 мин18+

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Сюжет

Эгоцентричный, замкнутый в мире своих персонажей актер в детстве лишился родителей артистов, но сам стал знаменитым актером. Потеряв работу, волею странных обстоятельств он попеременно вживается в тела окружающих его людей. Почувствовав на себе чужую боль и страдание, Лорик освобождается от прежних представлений о жизни. Теперь он стремится спасти жизнь безнадeжно больной девочки, но деньги, которые он раздобыл уже не помогут. Нужно нечто большее…

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Информация

Страна
Швеция, Швейцария, Россия, Кипр, Армения
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 IMDb