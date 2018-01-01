Лорик (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Lorik
Драмы90 мин18+
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Сюжет
Эгоцентричный, замкнутый в мире своих персонажей актер в детстве лишился родителей артистов, но сам стал знаменитым актером. Потеряв работу, волею странных обстоятельств он попеременно вживается в тела окружающих его людей. Почувствовав на себе чужую боль и страдание, Лорик освобождается от прежних представлений о жизни. Теперь он стремится спасти жизнь безнадeжно больной девочки, но деньги, которые он раздобыл уже не помогут. Нужно нечто большее…
Лорик смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.5 IMDb
- АЗРежиссёр
Алексей
Злобин
- МПАктёр
Микаэл
Погосян
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- ИААктёр
Ирэн
Айвазян
- НГАктриса
Нарине
Григорян
- ШТАктриса
Шаке
Тухманян
- ФАктёр
Форш
- АМАктёр
Артур
Манукян
- ВСАктёр
Ваагн
Симонян
- АКАктёр
Арман
Казарян
- АААктриса
Анна
Арутюнян
- АЗСценарист
Алексей
Злобин
- МПСценарист
Микаэл
Погосян
- ММПродюсер
Мартирос
Минасян
- МППродюсер
Микаэл
Погосян
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Реган
- ВТОператор
Ваагн
Тер-Акопян