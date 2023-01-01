Лорд Дракон
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Лорд Дракон

Лорд Дракон (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

9.11982, Lung siu yeh
Боевики, Комедии98 мин12+

Сюжет

Лунгшан - сонный провинциальный городок на юге Китая. Ничего, кроме ветхого «культурного наследия» здесь нет. Два закадычных друга случайно становятся свидетелями криминальной разборки.

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Информация

Страна
Гонконг
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb