Лорд Дракон (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
9.11982, Lung siu yeh
Боевики, Комедии98 мин12+
Сюжет
Лунгшан - сонный провинциальный городок на юге Китая. Ничего, кроме ветхого «культурного наследия» здесь нет. Два закадычных друга случайно становятся свидетелями криминальной разборки.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Джеки
Чан
- Актёр
Джеки
Чан
- МЧАктёр
Майкл
Чан
- МАктёр
Марс
- ТФАктёр
Тень
Фэн
- СЙАктриса
Сидни
Йим
- ХИАктёр
Хван
Ин-щик
- ПЧАктёр
Пол
Чан
- ХЧАктёр
Хонг-Йп
Чэн
- ВЧАктёр
Ва
Чунг
- ККАктёр
Кэм
Кларк
- Сценарист
Джеки
Чан
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- БВСценарист
Бэрри
Вон
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- ВЮХудожник
Вен-хуа
Ю
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- ФЧКомпозитор
Фрэнки
Чан
- ФЧКомпозитор
Филип
Чань