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Литтл Чармерс. Хейзел - торопыга|Чарм-домик на замке

Литтл Чармерс. Хейзел - торопыга|Чарм-домик на замке (мультфильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Little Charmers
Мультфильмы23 мин0+

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Сюжет

Маленькая колдунья Чаримс приглашает всех, окунуться в удивительный мир магии и колдовства. Мир, где живет юная колдунья, полон различными тайнами и загадками. А самым прекрасным и одновременно загадочным местом является город Чармвиль.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Литтл Чармерс. Хейзел - торопыга|Чарм-домик на замке»

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