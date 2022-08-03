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Литтл Чармерс. Где-то высоко над радугой|Цирковой сюрприз

Литтл Чармерс. Где-то высоко над радугой|Цирковой сюрприз (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Little Charmers
Мультфильм, Приключения23 мин18+

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О фильме

Маленькая колдунья Чаримс приглашает всех, окунуться в удивительный мир магии и колдовства. Мир, где живет юная колдунья, полон различными тайнами и загадками. А самым прекрасным и одновременно загадочным местом является город Чармвиль.

Страна
Южная Корея, США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Литтл Чармерс. Где-то высоко над радугой|Цирковой сюрприз»