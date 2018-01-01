Wink
Лицо ангела
Актёры и съёмочная группа фильма «Лицо ангела»

Режиссёры

Майкл Уинтерботтом

Michael Winterbottom
Режиссёр

Актёры

Даниэль Брюль

Daniel Brühl
АктёрThomas
Кейт Бекинсейл

Kate Beckinsale
АктрисаSimone Ford
Валерио Мастандреа

Valerio Mastandrea
АктёрEdoardo
Кара Делевинь

Cara Delevingne
АктрисаMelanie
Ава Акрес

Ava Acres
АктрисаBea
Женевьев Гонт

Genevieve Gaunt
АктрисаJessica Fuller
Сай Беннетт

Sai Bennett
АктрисаElizabeth Pryce
Раньери Меникори

Ranieri Menicori
АктёрCarlo Elias
Андреа Тидона

Andrea Tidona
АктёрPubblico Ministero Alberto Baldini
Питер Салливан

Peter Sullivan
АктёрElizabeth's Father

Сценаристы

Пол Вира

Paul Viragh
Сценарист
Барби Латца Надо

Barbie Latza Nadeau
Сценарист

Монтажёры

Марк Ричардсон

Marc Richardson
Монтажёр

Операторы

Хьюберт Тачкановски

Hubert Taczanowski
Оператор