Лицо ангела HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The Face of an Angel
Триллер97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После прогремевшего на весь мир убийства молодой девушки, в итальянский город Сиена приезжает молодой режиссер для подготовки к съемкам фильма по мотивам преступления. Там он знакомится с американской журналисткой Симоной Форд, недавно написавшей об этом противоречивую книгу.
Лицо ангела HD смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, Италия
ЖанрТриллер
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- МУРежиссёр
Майкл
Уинтерботтом
- Актёр
Даниэль
Брюль
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- ВМАктёр
Валерио
Мастандреа
- Актриса
Кара
Делевинь
- АААктриса
Ава
Акрес
- ЖГАктриса
Женевьев
Гонт
- СБАктриса
Сай
Беннетт
- РМАктёр
Раньери
Меникори
- АТАктёр
Андреа
Тидона
- ПСАктёр
Питер
Салливан
- ПВСценарист
Пол
Вира
- БЛСценарист
Барби
Латца Надо
- МРМонтажёр
Марк
Ричардсон
- ХТОператор
Хьюберт
Тачкановски