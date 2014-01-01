Wink
Лицо ангела HD

Лицо ангела HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Face of an Angel
Триллер97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

После прогремевшего на весь мир убийства молодой девушки, в итальянский город Сиена приезжает молодой режиссер для подготовки к съемкам фильма по мотивам преступления. Там он знакомится с американской журналисткой Симоной Форд, недавно написавшей об этом противоречивую книгу.

Страна
Великобритания, Италия
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb