Лица в толпе (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Faces in the Crowd
Триллер, Драма98 мин18+
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О фильме
Учительница Анна Мерчант живет самой обычной жизнью: у нее есть бойфренд, иногда она встречается с лучшими подругами, чтобы выпить и потанцевать. Но однажды вечером Анна становится свидетельницей того, как серийный убийца расправляется с очередной жертвой. Пытаясь сбежать, она получает травму головы и выйдя из комы осознает, что забывает лица всех людей, с которыми общается, как только они выходят из ее поля зрения. Теперь все люди для нее - это просто лица в толпе - и ей предстоит различить среди них как своих близких, так и убийцу.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЖМРежиссёр
Жюльен
Манья
- Актриса
Милла
Йовович
- Актёр
Джулиан
МакМэхон
- ДААктёр
Дэвид
Атракчи
- Актёр
Майкл
Шэнкс
- Актриса
Марианна
Фэйтфулл
- СУАктриса
Сара
Уэйн Кэллис
- ВВАктриса
Валентина
Варгас
- КЯАктриса
Кейт
Якула
- АВАктриса
Аполлония
Ванова
- НЛАктёр
Нельс
Леннарсон
- ЖМСценарист
Жюльен
Манья
- АКСценарист
Агнес
Каффен
- КДПродюсер
Кевин
ДеУолт
- КМПродюсер
Клеман
Мисерез
- РБПродюсер
Ронда
Бэйкер
- РООператор
Рене
Охаси
- ДМКомпозитор
Джон
МакКарти