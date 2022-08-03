Учительница Анна Мерчант живет самой обычной жизнью: у нее есть бойфренд, иногда она встречается с лучшими подругами, чтобы выпить и потанцевать. Но однажды вечером Анна становится свидетельницей того, как серийный убийца расправляется с очередной жертвой. Пытаясь сбежать, она получает травму головы и выйдя из комы осознает, что забывает лица всех людей, с которыми общается, как только они выходят из ее поля зрения. Теперь все люди для нее - это просто лица в толпе - и ей предстоит различить среди них как своих близких, так и убийцу.

