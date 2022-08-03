Лица в толпе
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Лица в толпе

Лица в толпе (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Faces in the Crowd
Триллер, Драма98 мин18+

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О фильме

Учительница Анна Мерчант живет самой обычной жизнью: у нее есть бойфренд, иногда она встречается с лучшими подругами, чтобы выпить и потанцевать. Но однажды вечером Анна становится свидетельницей того, как серийный убийца расправляется с очередной жертвой. Пытаясь сбежать, она получает травму головы и выйдя из комы осознает, что забывает лица всех людей, с которыми общается, как только они выходят из ее поля зрения. Теперь все люди для нее - это просто лица в толпе - и ей предстоит различить среди них как своих близких, так и убийцу.

Страна
Канада, Франция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лица в толпе»