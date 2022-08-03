Когда-то давно жил Лев, и было у него большое поместье с курятником, однако куры водились у него плохо. То сами куры пропадали, то их воровали. Лев поставил высокую деревянную ограду, что не понравилось Лисе, которая частенько воровала кур у Льва. На следующий день хитрая отправилась ко Льву, чтоб показать свой проект строительства ограды — в котором была запроектирована возможность пролезать через тайники в курятник. И вот, когда строительство завершилось, Лиса пробралась ночью в курятник и украла всех кур. Когда Лев начал погоню за Лисой, было уже слишком поздно…

