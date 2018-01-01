Wink
Детям
Лиса и заяц
Актёры и съёмочная группа фильма «Лиса и заяц»

Режиссёры

Юрий Норштейн

Режиссёр

Актёры

Виктор Хохряков

Актёррассказчик

Продюсеры

Натан Битман

Продюсер

Художники

Франческа Ярбусова

Художница

Монтажёры

Надежда Трещёва

Монтажёр

Операторы

Теодор Бунимович

Оператор

Композиторы

Михаил Меерович

Композитор