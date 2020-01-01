Лимб
Wink
Фильмы
Лимб

Лимб (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Limbo
Драмы100 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Добро пожаловать на отдаленный шотландский остров! Здесь группа беженцев ожидает вердикта, дадут им убежище или нет, параллельно проходя занятия по адаптации к новой культурной и социальной среде. Особенно среди героев выделяется Омар — перспективный молодой музыкант из Сирии, тяжело переживающий разлуку с семьей.

Лимб смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb