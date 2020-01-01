Лимб (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Limbo
Драмы100 мин18+
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Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Добро пожаловать на отдаленный шотландский остров! Здесь группа беженцев ожидает вердикта, дадут им убежище или нет, параллельно проходя занятия по адаптации к новой культурной и социальной среде. Особенн�о среди героев выделяется Омар — перспективный молодой музыкант из Сирии, тяжело переживающий разлуку с семьей.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb