Лимб (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Добро пожаловать на отдаленный шотландский остров! Здесь группа беженцев ожидает вердикта, дадут им убежище или нет, параллельно проходя занятия по адаптации к новой культурной и социальной среде. Особенн�о среди героев выделяется Омар — перспективный молодой музыкант из Сирии, тяжело переживающий разлуку с семьей.



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