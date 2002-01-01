Лило и Стич (фильм, 2002) смотреть онлайн

Полнометражный мультфильм«Лило иСтич»2002 года отсоздателей франшизы«Как приручить дракона»подоброй традиции студии Disney затрагивает тему привязанности кпитомцу, даже самому странному и беспокойному.



Сбежавшее наЗемлю творение злого гения обретает убежище вприюте для собак наГавайях. Там созданное врезультате генетического эксперимента создание находит спасение влице маленькой девочки Лило. Стич — добрый и озорной, но при этом любит похулиганить, принося своими выходками и шутками много веселья как своей хозяйке, так и зрителям. Сирота сосложной судьбой Лило сразу привязывается кзабавному зверьку, неподозревая, какие силы открыли заним охоту.



«Лило иСтич»—фильм, который сюмором ивярких красках повествует отом, как важны вжизни привязанности ипреданность тем, кто тебя любит, несмотря нато, что тысклонен кразрушительному поведению срождения. Это теплое иуютное кино, полное уморительных иодновременно трогательных моментов, которое скрасит вечер даже самому хмурому зрителю.



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