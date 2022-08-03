9.42005, Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch
Мультфильм, Комедия65 мин6+
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Лило и Стич 2: Большая проблема Стича (фильм, 2005) смотреть онлайн
О фильме
Стич помогает Лило пойти по стопам ее матери в подготовке к большому танцевальному конкурсу на острове. Жизнь кажется идеальной, пока Стич не попадает в затруднительное положение, и тогда все идет наперекосяк.
СтранаСША, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм
КачествоFull HD
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Энтони
Леондис
- КСАктёр
Крис
Сандерс
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- ТКАктриса
Тиа
Каррере
- ДОАктёр
Дэвид
Огден Стайерз
- КМАктёр
Кевин
Макдональд
- КМАктёр
Кунева
Моок
- ДСАктёр
Джейсон
Скотт Ли
- УДАктёр
Уильям
Дж. Капарелла
- ХКАктриса
Холлистон
Коулмэн
- МКАктёр
Мэтт
Корбой
- ЭЛСценарист
Энтони
Леондис
- ЭГСценарист
Эдди
Гузелиан
- ВЗАктёр дубляжа
Владимир
Захарьев
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурьев
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- УДМонтажёр
Уильям
Дж. Капарелла
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили