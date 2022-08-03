Лило и Стич 2: Большая проблема Стича
Wink
Детям
Лило и Стич 2: Большая проблема Стича
9.42005, Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch
Мультфильм, Комедия65 мин6+

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Лило и Стич 2: Большая проблема Стича (фильм, 2005) смотреть онлайн

О фильме

Стич помогает Лило пойти по стопам ее матери в подготовке к большому танцевальному конкурсу на острове. Жизнь кажется идеальной, пока Стич не попадает в затруднительное положение, и тогда все идет наперекосяк.

Страна
США, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лило и Стич 2: Большая проблема Стича»