Ликвидаторы
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Ликвидаторы

Ликвидаторы (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.92016, Eliminators
Боевики, Триллеры90 мин18+

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Сюжет

Бывший агент ФБР должен выйти из программы защиты свидетелей, когда в его дом ошибочно вламываются. Это событие заканчивается несколькими трупами и освещается в новостях, и за ним посылают самого опасного наемника в Европе. На кону оказывается жизнь его дочери, теперь отец должен спасти ее, пока за ней не пришли те, кто начал охоту на него.

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Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.6 IMDb