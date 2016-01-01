Ликвидаторы (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший агент ФБР должен выйти из программы защиты свидетелей, когда в его дом ошибочно вламываются. Это событие заканчивается несколькими трупами и освещается в новостях, и за ним посылают самого опасного наемника в Европе. На кону оказывается жизнь его дочери, теперь отец должен спасти ее, п�ока за ней не пришли те, кто начал охоту на него.



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