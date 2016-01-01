Ликвидаторы (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.92016, Eliminators
Боевики, Триллеры90 мин18+
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Сюжет
Бывший агент ФБР должен выйти из программы защиты свидетелей, когда в его дом ошибочно вламываются. Это событие заканчивается несколькими трупами и освещается в новостях, и за ним посылают самого опасного наемника в Европе. На кону оказывается жизнь его дочери, теперь отец должен спасти ее, п�ока за ней не пришли те, кто начал охоту на него.
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Информация
СтранаВеликобритания, США, Мексика
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Триллеры
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДНРежиссёр
Джеймс
Нанн
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- СБАктёр
Стю
Беннет
- ДКАктёр
Даниэль
Кальтаджироне
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- ТГАктриса
Тай
Глейсер
- ОМАктриса
Оливия
Мейс
- МФАктёр
Мем
Ферда
- СМАктёр
Стивен
Маркус
- ННАктёр
Ник
Неверн
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- БЖПродюсер
Бен
Жак
- ЭМХудожница
Элисон
МакЛафлин
- ПХМонтажёр
Пол
Харб
- ЛБОператор
Люк
Брайант
- КФКомпозитор
Клод
Фойзи