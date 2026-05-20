Лики смерти (фильм, 2026) смотреть онлайн
5.92026, Faces of Death
Ужасы, Триллер97 мин18+
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О фильме
Марго работает модератором популярного видеохостинга. Ей приходится просматривать контент разной степени жестокости и мерзости, и однажды её внимание привлекает серия постановочных видео, где, как ей кажется, показаны настоящие убийства. Начальство не хочет ничего предпринимать, поэтому Марго берётся за расследование сама и выясняет, что ролики повторяют сцены из культового хоррора «Лики смерти».
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- ДГРежиссёр
Дэниел
Голдхабер
- НВАктёр
Натаниэл
Вулси
- Актёр
Дэйкер
Монтгомери
- БФАктриса
Барби
Феррейра
- ЖФАктёр
Жермен
Фаулер
- ДТАктриса
Джози
Тота
- ДБАктёр
Джаред
Банкенс
- БУАктёр
Бриттон
Уэбб
- ДЭАктёр
Дж.Д.
Эвермор
- АХАктёр
Аарон
Холлидэй
- ТЯАктриса
Татасэй
Янг
- БСАктёр
Брэндон
Саттон
- СБАктриса
Сарай
Боррего
- ВХАктриса
Виктория
Харрис
- ЭНАктриса
Энн
Николс Браун
- КФАктриса
Кэйси
Ферран
- ИМАктриса
Иса
Маццеи
- УБАктёр
Уокер
Бэбингтон
- СМАктёр
Сэм
Мэлоун
- МСАктёр
Мэтт
Стори
- КЮАктёр
Курт
Юе
- ДГСценарист
Дэниел
Голдхабер
- ИМСценарист
Иса
Маццеи
- ДБПродюсер
Джон
Бёрруд
- ГГПродюсер
Грег
Гилрет
- АХПродюсер
Адам
Хендрикс
- Продюсер
Сьюзен
Монтфорд
- Продюсер
Дон
Мерфи
- КСХудожник
Кристофер
Сталл
- ИБОператор
Исаак
Бауман
- ГБКомпозитор
Гэвин
Бривик