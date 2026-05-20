Лики смерти (фильм, 2026) смотреть онлайн

Марго работает модератором популярного видеохостинга. Ей приходится просматривать контент разной степени жестокости и мерзости, и однажды её внимание привлекает серия постановочных видео, где, как ей кажется, показаны настоящие убийства. Начальство не хочет ничего предпринимать, поэтому Марго берётся за расследование сама и выясняет, что ролики повторяют сцены из культового хоррора «Лики смерти».

