Лики смерти
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Лики смерти

Лики смерти (фильм, 2026) смотреть онлайн

5.92026, Faces of Death
Ужасы, Триллер97 мин18+

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О фильме

Марго работает модератором популярного видеохостинга. Ей приходится просматривать контент разной степени жестокости и мерзости, и однажды её внимание привлекает серия постановочных видео, где, как ей кажется, показаны настоящие убийства. Начальство не хочет ничего предпринимать, поэтому Марго берётся за расследование сама и выясняет, что ролики повторяют сцены из культового хоррора «Лики смерти».

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Детектив, Триллер
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Лики смерти»