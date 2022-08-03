Лихорадка
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Лихорадка

Лихорадка (фильм, 2003) смотреть онлайн

7.62003, Cabin Fever
Ужасы88 мин18+

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О фильме

После тяжелого учебного года пятеро студентов решают провести пару дней в маленькой лесной хижине. Несмотря на странное поведение местных жителей, они намерены как следует расслабиться, но внезапно их планы нарушает встреча с бродягой с ужасной, будто бы гниющей кожей. Ребятам удается отделаться от несчастного, но они не знают, что он успел отравить местный водоем, и неизвестная инфекция уже распространяется по округе.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лихорадка»