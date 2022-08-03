После тяжелого учебного года пятеро студентов решают провести пару дней в маленькой лесной хижине. Несмотря на странное поведение местных жителей, они намерены как следует расслабиться, но внезапно их планы нарушает встреча с бродягой с ужасной, будто бы гниющей кожей. Ребятам удается отделаться от несчастного, но они не знают, что он успел отравить местный водоем, и неизвестная инфекция уже распространяется по округе.

