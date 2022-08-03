Лихорадка (фильм, 2003) смотреть онлайн
7.62003, Cabin Fever
Ужасы88 мин18+
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О фильме
После тяжелого учебного года пятеро студентов решают провести пару дней в маленькой лесной хижине. Несмотря на странное поведение местных жителей, они намерены как следует расслабиться, но внезапно их планы нарушает встреча с бродягой с ужасной, будто бы гниющей кожей. Ребятам удается отделаться от несчастного, но они не знают, что он успел отравить местный водоем, и неизвестная инфекция уже распространяется по округе.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Элай
Рот
- РСАктёр
Райдер
Стронг
- ДЛАктриса
Джордан
Лэдд
- ДДАктёр
Джеймс
ДеБелло
- СВАктриса
Серина
Винсент
- ДКАктёр
Джои
Керн
- РХАктёр
Роберт
Харрис
- ХКАктёр
Хэл
Кортни
- МХАктёр
Мэттью
Хелмс
- РБАктёр
Ричард
Бун
- РПСценарист
Рэнди
Перлштейн
- Сценарист
Элай
Рот
- ИАПродюсер
Ивэн
Астровски
- СФПродюсер
Сэм
Фройлих
- Продюсер
Элай
Рот
- ДДПродюсер
Джеффри
Д. Хоффман
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- УХХудожник
Уилл
Хикс
- РФМонтажёр
Райан
Фолси
- СКОператор
Скотт
Кеван
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр