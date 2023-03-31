Лев Яшин - номер один
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Лев Яшин - номер один

Лев Яшин - номер один (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.12018, Лев Яшин - номер один
Документальный, Биография58 мин6+

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О фильме

Фильм посвящен величайшему вратарю ХХ века, олимпийскому чемпиону, чемпиону Европы, пятикратному чемпиону СССР, имя которого золотыми буквами вписано в историю не только советского, но и мирового спорта; легендарному футболисту, непревзойденному голкиперу - единственному в истории, получившему самую почетную спортивную награду «Золотой мяч» – Льву Ивановичу Яшину.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Документальный, Биография
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

8.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Лев Яшин - номер один»