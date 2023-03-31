Фильм посвящен величайшему вратарю ХХ века, олимпийскому чемпиону, чемпиону Европы, пятикратному чемпиону СССР, имя которого золотыми буквами вписано в историю не только советского, но и мирового спорта; легендарному футболисту, непревзойденному голкиперу - единственному в истории, получившему самую почетную спортивную награду «Золотой мяч» – Льву Ивановичу Яшину.



