Лев Яшин - номер один (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.12018, Лев Яшин - номер один
Документальный, Биография58 мин6+
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О фильме
Фильм посвящен величайшему вратарю ХХ века, олимпийскому чемпиону, чемпиону Европы, пятикратному чемпиону СССР, имя которого золотыми буквами вписано в историю не только советского, но и мирового спорта; легендарному футболисту, непревзойденному голкиперу - единственному в истории, получившему самую почетную спортивную награду «Золотой мяч» – Льву Ивановичу Яшину.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Документальный, Биография
КачествоFull HD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
- СХРежиссёр
Светлана
Харчевина
- Актёр
Геннадий
Хазанов
- ЕГАктёр
Евгений
Герасимов
- Актёр
Валерий
Баринов
- МТСценарист
Михаил
Тюркин
- АПСценарист
Андрей
Перегудов
- СХСценарист
Светлана
Харчевина
- ЕБСценарист
Евгений
Богатырев
- ВГПродюсер
Владимир
Голиков
- ВВПродюсер
Валерий
Викулов
- Продюсер
Александр
Любимов
- ЛМПродюсер
Лариса
Моисеева
- ВДОператор
Виктор
Доброницкий
- ВСОператор
Виктор
Солоницын
- МТОператор
Максим
Толстой
- ВВОператор
Виктор
Воронин