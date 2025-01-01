Лето. Город. Любовь
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Лето. Город. Любовь

Фильм Лето. Город. Любовь

2025, Лето. Город. Любовь
Драма, Мелодрама18+
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О фильме

Восемь историй любви, запечатлённые в разных уголках Уфы.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Лето. Город. Любовь»