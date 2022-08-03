Летнее безумие
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Летнее безумие

Летнее безумие (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

6.72007, Летнее безумие
Драма, Мелодрама87 мин18+

О фильме

Ночь накануне Ивана Купалы – странное время, когда кругом творится чертовщина и может произойти всe, что угодно. Так в Латвии оказывается американец, ищущий сестру, эксцентричная поэтесса из Португалии, недалекие пожарные из Великобритании, хитрый русский бизнесмен и веселая стюардесса.

Страна
Великобритания, Россия, Латвия, Австрия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Летнее безумие»