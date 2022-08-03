Летнее безумие (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
6.72007, Летнее безумие
Драма, Мелодрама87 мин18+
О фильме
Ночь накануне Ивана Купалы – странное время, когда кругом творится чертовщина и может произойти всe, что угодно. Так в Латвии оказывается американец, ищущий сестру, эксцентричная поэтесса из Португалии, недалекие пожарные из Великобритании, хитрый русский бизнесмен и веселая стюардесса.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АХРежиссёр
Александр
Хан
- МдАктриса
Мария
ди Медейруш
- Актёр
Доминик
Пинон
- ОУАктёр
Орландо
Уэллс
- ГААктёр
Гундарс
Аболиньш
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- ТМАктёр
Тобиас
Моретти
- ДБАктёр
Детлев
Бук
- РДАктёр
Роланд
Дюрингер
- БМАктриса
Биргит
Минихмайр
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- НХСценарист
Норман
Хадис
- ДВСценарист
Дэн
Виксман
- ДБПродюсер
Дзинтарс
Белогрудовс
- АХПродюсер
Александр
Хан
- ТОХудожник
Томас
Олах
- КХКомпозитор
Клаус
Хандсбихлер
- БРКомпозитор
Борис
Ресник