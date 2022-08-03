Ночь накануне Ивана Купалы – странное время, когда кругом творится чертовщина и может произойти всe, что угодно. Так в Латвии оказывается американец, ищущий сестру, эксцентричная поэтесса из Португалии, недалекие пожарные из Великобритании, хитрый русский бизнесмен и веселая стюардесса.

