Лестэр (фильм, 2009) смотреть онлайн
5.52009, Luster
Ужасы, Триллер81 мин18+
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О фильме
Бизнесмен Томас Ластер страдает тяжелой формой бессонницы. К тому же он подозревает, что его жена изменяет ему с соседом. Однажды Томас получает странное письмо, автор которого приказывает ему прекратить принимать лекарство от бессонницы. Полагая, что это проделки соседа, Томас решает установить камеру наблюдения, чтобы поймать соседа-шутника с поличным. Отснятый материал повергает Томаса в шок...
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- АМРежиссёр
Адам
Мэйсон
- Актёр
Эндрю
Ховард
- ТПАктриса
Тесс
Панцер
- МРАктёр
Мэттью
Риз
- ИДАктёр
Иэн
Дункан
- Актёр
Ксандер
Беркли
- ББАктёр
Билли
Бёрк
- Актёр
Томми
Флэнаган
- СЭАктриса
Сара
Эссекс
- ТСАктриса
Тара
Саммерс
- ХВАктриса
Холли
Вэлэнс
- АМСценарист
Адам
Мэйсон
- СБСценарист
Саймон
Бойес
- Продюсер
Шакед
Беренсон
- ПЭПродюсер
Патрик
Эвальд
- АМПродюсер
Адам
Мэйсон