Лестэр (фильм, 2009) смотреть онлайн

Бизнесмен Томас Ластер страдает тяжелой формой бессонницы. К тому же он подозревает, что его жена изменяет ему с соседом. Однажды Томас получает странное письмо, автор которого приказывает ему прекратить принимать лекарство от бессонницы. Полагая, что это проделки соседа, Томас решает установить камеру наблюдения, чтобы поймать соседа-шутника с поличным. Отснятый материал повергает Томаса в шок...

