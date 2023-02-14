Лестэр
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Лестэр

Лестэр (фильм, 2009) смотреть онлайн

5.52009, Luster
Ужасы, Триллер81 мин18+

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О фильме

Бизнесмен Томас Ластер страдает тяжелой формой бессонницы. К тому же он подозревает, что его жена изменяет ему с соседом. Однажды Томас получает странное письмо, автор которого приказывает ему прекратить принимать лекарство от бессонницы. Полагая, что это проделки соседа, Томас решает установить камеру наблюдения, чтобы поймать соседа-шутника с поличным. Отснятый материал повергает Томаса в шок...

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb