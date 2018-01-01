Wink
Лесной воин
Актёры и съёмочная группа фильма «Лесной воин»

Режиссёры

Аарон Норрис

Аарон Норрис

Aaron Norris
Режиссёр

Актёры

Чак Норрис

Чак Норрис

Chuck Norris
АктёрMcKenna
Терри Кайзер

Терри Кайзер

Terry Kiser
АктёрTravis Thorne
Макс Гэйл

Макс Гэйл

Max Gail
АктёрSherrif Ramsey
Роско Ли Браун

Роско Ли Браун

Roscoe Lee Browne
Актёр
Трентон Найт

Трентон Найт

Trenton Knight
Актёр
Меган Пол

Меган Пол

Megan Paul
АктрисаAustene Slaighter
Джош Вулфорд

Джош Вулфорд

Josh Wolford
АктёрLogan Anderson
Джордан Броуэр

Джордан Броуэр

Jordan Brower
АктёрBrian Anderson
Майкл Фридман

Майкл Фридман

Michael Friedman
Актёр
Уильям Сэндерсон

Уильям Сэндерсон

William Sanderson
АктёрPaul Carpio

Сценаристы

Гейлен Томпсон

Гейлен Томпсон

Galen Thompson
Сценарист
Рон Суонсон

Рон Суонсон

Ron Swanson
Сценарист

Продюсеры

Дэнни Димборт

Дэнни Димборт

Danny Dimbort
Продюсер
Санфорд Хэмптон

Санфорд Хэмптон

Sanford Hampton
Продюсер
Ави Лернер

Ави Лернер

Avi Lerner
Продюсер

Операторы

Жуан Фернандис

Жуан Фернандис

João Fernandes
Оператор