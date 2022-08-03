Лесной воин (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Forest Warrior
Боевик, Семейный93 мин12+
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О фильме
Живописные леса Тэнглвуда простираются на многие сотни миль. Долгие годы жители этих мест гордились нетронутым цивилизацией обликом природы, любовались вечно зелeными лесами и невероятной красоты горой, виднеющейся на горизонте. Но однажды появляется коммерсант и древесный магнат, Трэвис Торн, задавшийся целью заработать на вырубке леса. Но не тут то было — за лес будут сражаться.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
3.7 IMDb
- АНРежиссёр
Аарон
Норрис
- ЧНАктёр
Чак
Норрис
- ТКАктёр
Терри
Кайзер
- МГАктёр
Макс
Гэйл
- РЛАктёр
Роско
Ли Браун
- ТНАктёр
Трентон
Найт
- МПАктриса
Меган
Пол
- ДВАктёр
Джош
Вулфорд
- ДБАктёр
Джордан
Броуэр
- МФАктёр
Майкл
Фридман
- УСАктёр
Уильям
Сэндерсон
- ГТСценарист
Гейлен
Томпсон
- РССценарист
Рон
Суонсон
- ДДПродюсер
Дэнни
Димборт
- СХПродюсер
Санфорд
Хэмптон
- Продюсер
Ави
Лернер
- ЖФОператор
Жуан
Фернандис