Лесной воин (фильм, 1996) смотреть онлайн

Живописные леса Тэнглвуда простираются на многие сотни миль. Долгие годы жители этих мест гордились нетронутым цивилизацией обликом природы, любовались вечно зелeными лесами и невероятной красоты горой, виднеющейся на горизонте. Но однажды появляется коммерсант и древесный магнат, Трэвис Торн, задавшийся целью заработать на вырубке леса. Но не тут то было — за лес будут сражаться.

