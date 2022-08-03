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Лесной воин

Лесной воин (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, Forest Warrior
Боевик, Семейный93 мин12+

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О фильме

Живописные леса Тэнглвуда простираются на многие сотни миль. Долгие годы жители этих мест гордились нетронутым цивилизацией обликом природы, любовались вечно зелeными лесами и невероятной красоты горой, виднеющейся на горизонте. Но однажды появляется коммерсант и древесный магнат, Трэвис Торн, задавшийся целью заработать на вырубке леса. Но не тут то было — за лес будут сражаться.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
3.7 IMDb