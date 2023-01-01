Леопард (фильм, 1963) смотреть онлайн
1963, Il gattopardo
Драмы178 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
История одного аристократа, выбравшего себе во время итальянской революции 1860 года роль наблюдателя.
Леопард смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ЛВРежиссёр
Лукино
Висконти
- БЛАктёр
Берт
Ланкастер
- Актёр
Ален
Делон
- ККАктриса
Клаудия
Кардинале
- ПСАктёр
Паоло
Стоппа
- РМАктриса
Рина
Морелли
- РВАктёр
Ромоло
Валли
- ТХАктёр
Теренс
Хилл
- ПКАктёр
Пьер
Клеманти
- ЛМАктриса
Лучилла
Морлачи
- ДДАктёр
Джулиано
Джемма
- СЧСценарист
Сузо
Чекки Д’Амико
- ЭМСценарист
Энрико
Медиоли
- ГЛПродюсер
Гоффредо
Ломбардо
- ПНПродюсер
Пьетро
Нотарианни
- ПТХудожник
Пьеро
Този
- МСМонтажёр
Марио
Серандреи
- ДРОператор
Джузеппе
Ротунно
- НРКомпозитор
Нино
Рота