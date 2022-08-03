Лелик и Барбарики. Белые медведи Ч. 1. (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Лелик и Барбарики. Белые медведи Ч. 1.
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин18+
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О фильме
Главные герои добрые человечки с планеты Барбарелла: сказочный профессор Дружбы — Лелик и малыши Буба, Биби, Баз, Боня и Земная девочка Бьянка. Все они учатся в школе Дружбы, умеют дружить сами и хотят научить этому всю Вселенную.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
5.2 КиноПоиск